На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила довгий пост, супроводивши його зворушливим фото с сином Платоном.

"Знаєте, іноді війна розтавляє все по місцям …Болюче, але все ж таки…І скільки би ми не задавали собі питань «навіщо» і «для чого», кожне конкретне життя має унікальний досвід", — вважає Мішина.

На думку зірки, в такий складний час людина або, зібравши волю в кулак, продовжує зростати, або просто деградує.

"Перед лицем цієї могутньої баби, яка так любить брязкіт металу і страх, ми всі оголилися і стало видно, що всередині , і хто ти є. Як у шахматній партії пішаки раптом вибилися в дамки, а ферзь полетів з дошки, не утримавши влади. Тому що в результаті не важливо якою фігурою ти є, важливо як ти «ходиш». Твої дії, завжди говорять набагато більше про тебе", — пише акторка.

Зірка "Холостячки" зізнається, що пережила дуже багато розчарувань за останній час.

"Токсичність, глупість, бажання панувати, заздрість, шахрайство – іноді здається довкола стало надто брудно. Але потім я думаю над тим, що на цьому каламутному тлі справжні зірки світять набагато яскравіше", — поділилася Мішина та наголосила, що є багато добрих, чесних та сильних людей.

"Так буде завжди! Темрява та світло! Інакше неможливо. І я молюся про те, щоб пройти якнайшвидше цей етап, де треба навчитися розчаруватися і відпускати, де треба жорстко відстоювати свої межі та боротися за себе. І суть якраз і є в тому, що через цей біль відбувається очищення", — переконана Ксенія.

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