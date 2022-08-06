Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка нещодавно розлучилася з переможцем першого сезону "Холостячки". Зараз зірка весь час приділяє своєму синові та роботі, а також артистка нерідко хвалиться своїм магазином косметики.

Все частіше Ксенія намагається розповісти в Інстаграмі про своє життя і не боїться ділитися особистими моментами. Мішина вже більше двох років захоплюється медитацією, тому часто показує, як упорядковується. Також зірка активно тренується удома, але під наглядом тренера.

«Ось так я обожнюю свої тренування. А взагалі, мені здавалося, що вже немає людей, які не знають, що можна жити в кайф і прагнути цього не соромно… і проходити для цього навіть найжорсткіші перепони» - пише Мішина.

«Ну а після вчорашніх геополітичних замісів, я остаточно зрозуміла – не можна втрачати жодної хвилини життя на страждання та сумніви. Жити тут і зараз! В гостях добре а вдома краще. Я завжди сумую за цим відчуттям – удома…

А знаєте, що я зрозуміла? Що хочу, як Ненсі Пелосі в 82 виглядати чудово, та ще й на весь світ наводити кипиш на весь світ у костюмі рожевому брючному» - висловилася Ксенія.

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