Як пише Politeka.net , головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина часто ділиться своєю думкою в мережі та розповідає про події своїх буднів. Артистка також любить звертати увагу на свої образи та ділиться секретами краси.

«Доброго ранку, якщо на моєму обличчі маска, це може означати дві речі. Або мій ранок супер, а значить я все роблю не поспішаючи, і є час і бажання побалувати себе. Або мій ранок просто жерсть і маскою я хочу привести своє обличчя в порядок!» - Висловилася Ксенія про один зі своїх моментів дня.

Артистка також показала, як виглядає без фільтрів вранці та з патчами під очима.

Ксенія також вирішила розкрити свій секрет краси та спосіб підтримки молодості:

«Я маю маст-хеви кожного дня. Медитація та вітаміни, завжди потрібно підживлювати себе зсередини, далі моя щира рекомендація вже кілька років. Перевірено, особисто!

Омега-3 тунця, з найбільшою кількістю DHA-кислот. Покращує стан шкіри, волосся чи самопочуття, а також добре впливає на стан нервової системи» - пише Ксенія.

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