Українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина, яка стала героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" та будувала стосунки з переможцем проекту Олександром Еллертом. Вона активно веде соціальні мережі та часто розповідає про себе в Інстаграм.

«Отже, сьогодні я поділилася з вами двома порадами, як залишатися молодшими довше. До речі, якщо ми говорили з вами про мозок і його молодість, то медитація, це теж відмінний спосіб підтримувати його в тонусі.

Доведено, що медитація допомагає боротися з негативними переконаннями про себе, допомагає мислити ясно, покращує пам'ять і навіть збільшує обсяг вашої сірої речовини. Тож розвивайтеся на здоров'я, ваше здоров'я у ваших руках» - пише Ксенія.

Спочатку Ксенія боялася повертатися до Києва з дитиною, але зараз починає приймати нові випробування та підтримує українців.

А зовсім днями Мишина зробила собі та синові подарунок та поїхала за місто на кілька днів.

Артистці було дуже важливо виправити свій емоційний стан.

У себе в Інстаграм-сториз Ксенія показала кілька кадрів, як проводить час із дитиною.

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