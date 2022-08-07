На своей странице в Instagram артистка разместила длинный пост, сопроводив его трогательным фото с сыном Платоном.
"Знаете, иногда война расставляет все по местам... Больно, но все же... И сколько бы мы ни задавали себе вопросов "зачем" и "для чего", каждая конкретная жизнь имеет уникальный опыт", - считает Мишина.
По мнению звезды, в столь сложное время человек либо, собрав волю в кулак, продолжает расти, либо просто деградирует.
"Перед лицом этой могучей бабы, которая так любит лязг металла и страх, мы все обнажились и стало видно, что внутри, и кто ты есть. Как в шахматной партии пешки вдруг выбились в дамки, а ферзь улетел с доски, не удержав власти. Потому что в результате не важно какой фигурой ты являешься, важно как ты «ходишь». Твои действия всегда говорят гораздо больше о тебе», — пишет актриса.
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Звезда "Холостячки" признается, что испытала очень много разочарований за последнее время.
"Токсичность, глупость, желание властвовать, зависть, мошенничество – иногда кажется вокруг стало слишком грязно. Но потом я думаю над тем, что на этом мутном фоне настоящие звезды светят гораздо ярче", - поделилась Мишина и подчеркнула, что есть много добрых, честных и сильных людей.
"Так будет всегда! Тьма и свет! Иначе невозможно. И я молюсь о том, чтобы пройти как можно быстрее этот этап, где надо научиться разочароваться и отпускать, где нужно жестко отстаивать свои границы и бороться за себя. И суть как раз и есть в том, что из-за этой боли происходит очищение", — убеждена Ксения.
Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как тяжело ей удается привести тело в форму.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина показала, какой бывает утром без макияжа и фотошопа.