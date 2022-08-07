Нещодавно Світлана Лобода дала нове інтерв'ю грузинському журналісту Ноє Сулаберідзе і зізналася, що ніколи не повернеться до Росії, хоч і була там раніше "провідною артисткою".
Співачка різко засудила війну проти України і зізналася, що до концертів у Росії вона не повернеться, принаймні поки там не зміниться влада.
Український радіоведучий Слава Дьомін у своєму новому шоу «Слава про» вирішив відреагувати на відверті заяви Лободи.
"Гріх не згадати її останнє інтерв'ю, яке вона дала грузинському журналісту і розповіла, що не бачить свого шляху повернення до рашастану", - розповів Дьомін.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Загострення з боку Білорусі та саботаж у лавах окупантів: у Генштабі повідомили, що відбувається на фронті
Автобус із людьми зім'яло, як бляшанку: зростає кількість жертв важкої ДТП на трасі
"Нехило так на лівий накидали": куди окупанти у відчаї стягують сили, з'явилася карта
Кошовий з "Квартал 95" нещадно висміяв Арестовича перед військовими: "Щоб ви розуміли..."
Ведучий запитав: чому Світлана Лобода дає інтерв'ю грузинським журналістам, а не українським.
«Ось я особисто пропонував Світлані записати кілька інтерв'ю і зараз це роблю. Світлана, я запрошую тебе у своє шоу «Слава плюс», щоб раз і назавжди розставити всі крапки над «і», - звернувся Дьомін до Лободи.
Ведучий пропонує виконавиці розповісти відверто про все: як вона тікала з Росії, як боялася, що її показово заарештують у рф, як зараз допомагає українцям.
"Робиш ти в деяких моментах набагато більше, ніж наші топові співачки", - зазначив Слава Дьомін.
Нагадаємо, що Слава Дьомін розговорився про "Холостячку" Огневич та її стосунки до Задворного: "Злата мені сказала..."
Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін опинився в епіцентрі НП на блокпосту, багато поліції та швидка: кадри
Також Politeka писала, Лобода різко висловившись про росіян зізналася, від чого була збентежена найбільше