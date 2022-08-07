Український теле- та радіоведучий Слава Дьомін звернувся до Світлани Лободи після її нового інтерв'ю

Нещодавно Світлана Лобода дала нове інтерв'ю грузинському журналісту Ноє Сулаберідзе і зізналася, що ніколи не повернеться до Росії, хоч і була там раніше "провідною артисткою".

Співачка різко засудила війну проти України і зізналася, що до концертів у Росії вона не повернеться, принаймні поки там не зміниться влада.

Український радіоведучий Слава Дьомін у своєму новому шоу «Слава про» вирішив відреагувати на відверті заяви Лободи.

"Гріх не згадати її останнє інтерв'ю, яке вона дала грузинському журналісту і розповіла, що не бачить свого шляху повернення до рашастану", - розповів Дьомін.

Ведучий запитав: чому Світлана Лобода дає інтерв'ю грузинським журналістам, а не українським.

«Ось я особисто пропонував Світлані записати кілька інтерв'ю і зараз це роблю. Світлана, я запрошую тебе у своє шоу «Слава плюс», щоб раз і назавжди розставити всі крапки над «і», - звернувся Дьомін до Лободи.

Ведучий пропонує виконавиці розповісти відверто про все: як вона тікала з Росії, як боялася, що її показово заарештують у рф, як зараз допомагає українцям.

"Робиш ти в деяких моментах набагато більше, ніж наші топові співачки", - зазначив Слава Дьомін.

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