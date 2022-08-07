Украинский теле- и радиоведущий Слава Демин обратился к Светлане Лободе после ее нового интервью

Совсем недавно Светлана Лобода дала новое интервью грузинскому журналисту Ное Сулаберидзе и призналась, что никогда не вернется в россию, хоть и была там ранее "ведущей артисткой".

Певица резко осудила войну против Украины и призналась, что к концертам в рф она не вернется, по крайней мере, пока там не сменится власть.

Украинский радиоведущий Слава Демин в своем новом шоу «Слава про» решил отреагировать на откровенные заявления Лободы.

«Грех не вспомнить ее последнее интервью, которое она дала грузинскому журналисту и рассказала, что не видит своего пути возвращения в рашастан», - рассказал Демин.

Ведущий задался вопросом: почему Светлана Лобода дает интервью грузинским журналистам, а не украинским.

«Вот я лично предлагал Свете записать несколько интервью и сейчас это делаю. Света, я приглашаю тебя в свое шоу «Слава плюс», чтобы раз и навсегда расставить всё точки над «и», - обратился Демин к Лободе.

Ведущий предлагает исполнительнице рассказать откровенно про все: как она убегала из россии, как боялась, что ее показательно арестуют в рф, как сейчас помогает украинцам.

«Делаешь ты в некоторых моментах намного больше, чем наши топовые певицы», - отметил Слава Демин.

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