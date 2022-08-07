Ілона показала, як цілий день балує себе після свята.

Популярна українська хореографка Ілона Гвоздєва, яка була багаторазовою учасницею шоу "Танці з зірками", почала активніше вести Інстаграм і тепер частіше розповідає про себе. Танцівниця любить показувати себе справжню перед камерами і також вихваляється, як упорядковується.

На цей раз Ілона розкрила свій "секрет" гладкої шкіри та рівної засмаги. При цьому вона встигла похвалитися домашнім виглядом без фільтрів та романтичним кадром із машини з розкішним букетом троянд.

5 серпня Ілоні виповнилося 34 роки, і цей день вона провела серед рідних. А зараз вона намагається не забувати і про себе кохану:

«Ранок почався з краси. Дівчатка, не забувайте, наша краса – це наша сила. Сподіваюся, цього разу я зможу пройти усі 12 сеансів, бо щоразу починала та кидала так і не побачивши результату. Дівчатка, кожен візит до вас – свято. Дякую за вашу увагу та професійний підхід» - каже Ілона.

Також Гвоздєва подякувала всім за вітання та розповіла, що провела цей день зі своїми подругами, поки її чоловік розважав дітей.

"Так приємно було, що мої подруги повернулися з-за кордону та поділили це свято зі мною", - поділилася Ілона.

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