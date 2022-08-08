Відомий кулінар та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська під час війни працює за кордоном

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ольга Мартиновська зі своєю 5-річною дочкою виїхали за кордон. Нині вони перебувають у Чехії, де Ольга працює у столичному ресторані та збирає кошти на допомогу ЗСУ.

У своїх Instagram-сторіс відома кулінарка показала, що її засмутило далеко від дому, Мартиновська навіть вилаялася матюком.

Справа все в тому, що американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер спрогнозував, що війна Росії проти України триватиме навесні та влітку 2023 року.

Зима, що настає, буде важкою для всієї Європи - насамперед через інспіровану Росією енергетичну кризу. Україна постраждає найбільше через те, що на її території ведуться бойові дії. Нелегко доведеться й агресорові, бо проти Росії працюють санкції.

«А***ть», - вилаялася Мартиновська.

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