Известный кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская во время войны работает за границей

После полномасштабного вторжения рф в Украину Ольга Мартыновская со своей 5-летней дочерью выехали за границу. Сейчас они находятся в Чехии, где Ольга работает в столичном ресторане и собирает средства на помощь ВСУ.

В своих Instagram-сторис известная кулинарша показала, что ее расстроило вдали от дома, Мартыновская даже выругалась матом.

Дело всё в том, что американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер спрогнозировал, что война россии против Украины будет продолжаться весной и летом 2023 года.

Наступающая зима будет тяжелой для всей Европы - в первую очередь из-за инспирированного россией энергетического кризиса. Украина пострадает больше всех из-за того, что на ее территории ведутся боевые действия. Нелегко придется и агрессору, так как против россии работают санкции.

«А***ть», - выругалась Мартыновская.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, что ее разгневало за границей: "Они до сих пор покупают это"

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво поделился рецептом плова для ленивых.