На своїй сторінці в Instagram Марія розмістила коротенький, але потужний фрагмент свого "Екзамену" з українським співаком, продюсером та автором пісень Артемом Пивоваровим.
У кадрі Пивоваров озвучив Єфросиніній фразу, яку йому сказав один з військових: "Артем, війна — то не про смерть, війна — то про життя".
"Зізнаюся, до цих слів, війна для мене була суто про смерть, втрати, біль та горе… Я, дійсно, більше п’яти місяців не знаю, як жити повноцінним життям, окрім справ, які роблю для своїх дітей та інших людей. Ця фраза військового мене струснула, чесно скажу…", — написала Маша під відео.
Шанувальники Єфросиніної та Пивоварова в коментарях здебільшого підтримали такий підхід до розуміння суті війни:
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"Ми не вибраємо обставини, в яких опинились. Але ми можемо вибрати своє ставлення до них. Війна і життя тривають. В наших силах обрати життя";
"Дійсно струснуло. Я теж замислилася. Дуже цікава думка, міцна. Дякую вам за підтримку";
"Дуже гарна українська 💗 а фраза дійсно сильна, не всім її зрозуміти!".
Нагадаємо, що Єфросиніну намагалися переманити до росії, ведуча розкрила деталі.
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Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.