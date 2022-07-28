Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила виправдатися за раннє небажання розмовляти лише українською мовою та заявила, що це лише засмічує народ. Про це Марія висловилася в інтерв'ю для програми "Балаканка" .

Єфросиніна заявила, що спекуляції на тему мови, якою говорять люди створені підірвати єдність громадян. І хоча багато українців і помічають, що саме ліньки багатьох громадян і банальне небажання говорити рідною мовою і залучили «російський світ», яка має іншу точку зору.

"Шалено поширюють думку "хайпожерів", які за рахунок срачів просто нарощують шанувальників, просувають свої канали за рахунок того, що ображають інших людей. Цей наратив базується на зростанні розколу в країні. Це як мінімум недалекоглядний акт. І як максимум ні до чого не приведе, окрім болю для всіх та розколу країни", – розпочала артистка.

Також Марія розповіла про важливу і хвилюючу для неї подію.

«Отже, привіт із Парижа! У мене досі голова кругом, адже Маша стала першою українкою-ютуберкою, яку запросили на приватну зустріч із главою Ютуба» – висловилася Марія.

Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросініною.

Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросинину.

Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросініною.