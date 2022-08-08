Телеведущая Маша Ефросинина, которая после скандала, в который она попала вместе с певицей Олей Поляковой, таки перешла в своей программе на украинский язык, поделилась новым откровением.

На своей странице в Instagram Мария разместила короткий, но мощный фрагмент своего "Экзамена" с украинским певцом, продюсером и автором песен Артемом Пивоваровым.

В кадре Пивоваров озвучил Ефросининой фразу, которую ему сказал один из военных: "Артем, война — это не о смерти, война — это о жизни".

"Признаюсь, до этих слов, война для меня была сугубо о смерти, потерях, боли и горе… Я, действительно, больше пяти месяцев не знаю, как жить полноценной жизнью, кроме дел, которые делаю для своих детей и других людей. Эта военная фраза меня встряхнула, честно скажу…", — написала Маша под видео.

Поклонники Ефросининой и Пивоварова в комментариях в большинстве своем поддержали такой подход к пониманию сути войны:

"Мы не выберем обстоятельства, в которых оказались. Но мы можем выбрать свое отношение к ним. Война и жизнь продолжаются. В наших силах выбрать жизнь";

"Действительно встряхнуло. Я тоже задумалась. Очень интересное мнение, крепкое. Спасибо вам за поддержку";

"Очень хороший украинский 💗 а фраза действительно сильная, не всем ее понять!".

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.