На своей странице в Instagram Мария разместила короткий, но мощный фрагмент своего "Экзамена" с украинским певцом, продюсером и автором песен Артемом Пивоваровым.
В кадре Пивоваров озвучил Ефросининой фразу, которую ему сказал один из военных: "Артем, война — это не о смерти, война — это о жизни".
"Признаюсь, до этих слов, война для меня была сугубо о смерти, потерях, боли и горе… Я, действительно, больше пяти месяцев не знаю, как жить полноценной жизнью, кроме дел, которые делаю для своих детей и других людей. Эта военная фраза меня встряхнула, честно скажу…", — написала Маша под видео.
Поклонники Ефросининой и Пивоварова в комментариях в большинстве своем поддержали такой подход к пониманию сути войны:
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"Мы не выберем обстоятельства, в которых оказались. Но мы можем выбрать свое отношение к ним. Война и жизнь продолжаются. В наших силах выбрать жизнь";
"Действительно встряхнуло. Я тоже задумалась. Очень интересное мнение, крепкое. Спасибо вам за поддержку";
"Очень хороший украинский 💗 а фраза действительно сильная, не всем ее понять!".
Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.