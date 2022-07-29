Вона вперше розповіла, що їй пропонували переїхати жити, працювати в росію та обіцяли золоті гори.

У 2014 року відома українська телеведуча Маша Єфросиніна неодноразово отримувала привабливі пропозиції від росії.

В інтерв'ю для програми "Балаканка" вона вперше розповіла, що їй пропонували переїхати жити, працювати у росію та обіцяли золоті гори. Запевняли, що на неї чекає там запаморочливий успіх.

Тоді телеведучій Маші Єфросініній дзвонили знайомі російські артисти та деякі телеканали та пропонували їй роботу та негайний успіх.

"Це був 2014 рік. Мені зателефонували, щоб привітати з днем ​​народження і сказали, що мені терміново треба перебиратися до росії. Ти російськомовна, така класна", - згадала Маша Єфросиніна.

За словами телеведучої на всі ці пропозиції, вона реагувала однаково — посилала всіх на три літери.

Варто зазначити, що після початку війни Маша Єфросиніна разом із семирічним сином Олександром та 18-річною донькою Наною переїхала до західної частини України. Ведуча стала волонтером та допомагала переселенцям у Львові.

На початку травня Єфросиніна залишила Україну. Нині вона разом зі своїм благодійним фондом допомагають жінкам та дівчатам, які постраждали через війну.

Нагадаємо, Єфросиніна після критики знайшлася, що відповісти за мовний срач.

Як повідомляла Politeka, вбрана Єфросиніна показала, як кайфує на довгоочікуваному вихідному.

Також Politeka писала, що Єфросиніна розповіла про нову благодійну пропозицію для майбутніх мам.