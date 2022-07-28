Телеведуча Маша Єфросиніна продовжує активно ділиться в Інстаграм інформацією про те, що відбувається в її житті, як вона планує жити далі і чим займається зараз. Цього разу Марія розповіла про важливу і хвилюючу для неї подію.
«Отже, привіт із Парижа! У мене досі голова кругом, адже Маша стала першою українкою-ютуберкою, яку запросили на приватну зустріч із головою Ютуба. Це був креативний саміт, але насправді там було десять людей із різних країн, які мають успішні канали.
І ось глава найбільшої у світі платформи поспілкувалася з нами, щоб дізнатися про все, що нам допомагає чи заважає розвивати наш контент на Ютубі. Загалом, такий собі безпосередній контакт із користувачами» - висловилася Марія.
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Раніше Марію присоромила дочка за незграбний вигляд і попросила зробити її укладання, більше дбати про себе. Тепер ведуча зрідка показує і прості селфі, на яких з'являється з легкою посмішкою, макіяжем та акуратною зачіскою.
«Перемогти холод може лише тепло! Дякую всім за підтримку наших благодійних проектів! #добрих людей більше» - пише Марія.
Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросиніною.
Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну.
Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросиніною.