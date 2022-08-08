Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в шоу "Голос країни", де була у команді Святослава Вакарчука, не без пригод відіграла концерт у Рівному.

На своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що під час її чергового виступу в рамках туру "Українська Лють" пролунала повітряна тривога. Люди вимушені були спуститися в бомбосховище, але не втратили запалу та продовжили співати.

"Концерт у Рівному був перерваний на 10 пісні вражими ракетами і мав закінчитись хоровим співом у бомбосховищі. Завдяки ЗСУ після півторагодинної тривоги, люди впевнено повернулися до залу. Був ще той rocknroll🔥Ну не зламати вам нас, не спинити! Які ж ви тупі, кати…", — написала Соловій.

Далі Христина продовжить свій тур виступом у Вінниці.

"До зустрічі, найкращі в світі люди!", — звернулася співачка до шанувальників.

Українці в коментарях захоплюються стійкістю Христини Соловій та її талантом:

"Неймовірні емоції🔥 Мурахи зашкалювали❤️Дякуємо за підняття бойового духу💪 Разом до перемоги💙💛 Разом ми сила!";

"Це було неймовірно 🔥🔥🔥 Дякуємо".

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