На своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що під час її чергового виступу в рамках туру "Українська Лють" пролунала повітряна тривога. Люди вимушені були спуститися в бомбосховище, але не втратили запалу та продовжили співати.
"Концерт у Рівному був перерваний на 10 пісні вражими ракетами і мав закінчитись хоровим співом у бомбосховищі. Завдяки ЗСУ після півторагодинної тривоги, люди впевнено повернулися до залу. Був ще той rocknroll🔥Ну не зламати вам нас, не спинити! Які ж ви тупі, кати…", — написала Соловій.
Далі Христина продовжить свій тур виступом у Вінниці.
"До зустрічі, найкращі в світі люди!", — звернулася співачка до шанувальників.
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Українці в коментарях захоплюються стійкістю Христини Соловій та її талантом:
"Неймовірні емоції🔥 Мурахи зашкалювали❤️Дякуємо за підняття бойового духу💪 Разом до перемоги💙💛 Разом ми сила!";
"Це було неймовірно 🔥🔥🔥 Дякуємо".
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