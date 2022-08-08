З нагоди ювілею Ротару вирушила на свою батьківщину до села Маршинці у Чернівецькій області.
Свято Софія Михайлівна відзначила у родинному колі. Син Руслан розповів, що привітання його знаменитій мамі надходили із різних країн, повідомляють російські ЗМІ.
На запитання, чи надсилають свої привітання співачці друзі та колеги з Москви, син сказав:» Я не питав звідки… з усього світу їй дзвонять… Москву я не виділяв би. Друзі дзвонять, друзі має по всьому світу».
Також Євдокименко розповів, що Софія Михайлівна почувається нормально, а ось настрій у неї поганий.
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«Самопочуття більш-менш. Настрій поганий, тому що ви знаєте, що ми маємо. Тут більше жодних коментарів. Я не хочу більше нічого говорити, зрозумійте мене правильно», - сказав він.
Нагадаємо, онук Софії Ротару після провальної втечі з країни похвалився, як таки залишив Україну.
Як повідомляла Politeka, конфуз стався з онукою Ротару у США: засвітила зайве прямо на вулиці.
Також Politeka писала, що племінниця Софії Ротару вперше повернулася додому із початку війни, показавши квартиру.