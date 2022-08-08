Легендарна виконавиця Софія Ротару відзначила день народження 7 серпня. Їй виповнилося 75 років.

З нагоди ювілею Ротару вирушила на свою батьківщину до села Маршинці у Чернівецькій області.

Свято Софія Михайлівна відзначила у родинному колі. Син Руслан розповів, що привітання його знаменитій мамі надходили із різних країн, повідомляють російські ЗМІ.

На запитання, чи надсилають свої привітання співачці друзі та колеги з Москви, син сказав:» Я не питав звідки… з усього світу їй дзвонять… Москву я не виділяв би. Друзі дзвонять, друзі має по всьому світу».

Також Євдокименко розповів, що Софія Михайлівна почувається нормально, а ось настрій у неї поганий.

«Самопочуття більш-менш. Настрій поганий, тому що ви знаєте, що ми маємо. Тут більше жодних коментарів. Я не хочу більше нічого говорити, зрозумійте мене правильно», - сказав він.

Нагадаємо, онук Софії Ротару після провальної втечі з країни похвалився, як таки залишив Україну.

Як повідомляла Politeka, конфуз стався з онукою Ротару у США: засвітила зайве прямо на вулиці.

Також Politeka писала, що племінниця Софії Ротару вперше повернулася додому із початку війни, показавши квартиру.