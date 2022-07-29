Молодой человек отмолчался, как уехал из страны и скрылся в Париже.

Внук знаменитой певицы Софии Ротару снова вышел на связь в соцсети после того, как его с отцом задержали при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины. Причем молодой человек отказался комментировать свой поступок.

Отметим, украинцев, среди которых можно было тогда узнать сына и внука Софии Ротару – Руслана и Анатолия Евдокименко, пограничники задержали 7 марта на границе с Молдовой.

В этот раз внук Ротару похвастался кадрами, которые были сделаны во время дневной и ночной прогулки по центру Парижа. На фото с разных ракурсов в разное время запечатлена Эйфелева башня. Обнародованные снимки Евдокименко не стал комментировать, но стало известно, что он все же покинул Украину.

Он также не сообщил, как во время военного положения выехал из Украины.

Ранее выяснилось, что восемь граждан Украины призывного возраста (согласно закону, во время войны им запрещено выезжать из страны) пытались скрыться на надувной лодке. В этом им помогал гражданин Молдовы, взявший за свои услуги с каждого по 200 долларов.

В семье певицы инцидент никак не комментировали. 23 марта, внук Ротару Анатолий Евдокименко опубликовал черно-белое фото в Сторис, поздравляя себя с днем рождения.

Напомним, племянница Ротару показала, какая опасность может ждать на детской площадке: "Найдена в одном из..."

Как сообщала Politeka, Данилко опубликовал кадры с места новой трагедии в Киеве: "Боже, как это возможно..."

Также Politeka писала, что сын Ротару после попытки бегства из Украины вышел на связь: «Нужна срочная помощь»