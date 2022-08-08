Легендарная исполнительница София Ротару отметила день рождения 7 августа. Ей исполнилось 75 лет.

По случаю юбилея Ротару отправилась на свою родину, в село Маршинцы в Черновицкой области.

Праздник София Михайловна отметила в кругу семьи. Сын Руслан рассказал, что поздравления его знаменитой маме поступали из разных стран, сообщают российские СМИ.

На вопрос, присылают ли свои поздравления певице друзья и коллеги из Москвы, сын сказал:» Я не спрашивал откуда… со всего мира ей звонят… Москву я бы не выделял. Друзья звонят, друзья у нее есть по всему миру».

Также Евдокименко рассказал, что София Михайловна чувствует себя нормально, а вот настроение у нее плохое.

«Самочувствие более-менее. Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас. Тут больше никаких комментариев. Я не хочу больше ничего говорить, поймите меня правильно», — сказал он.

Напомним, внук Софии Ротару после провального бегства из страны похвастался, как все-таки покинул Украину.

Как сообщала Politeka, конфуз случился с внучкой Ротару в США: засветила лишнее прямо на улице.

Также Politeka писала, что племянница Софии Ротару впервые вернулась домой с начала войны, показав квартиру.