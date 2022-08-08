Українська співачка Мішель Андраде неймовірно талановита та багатогранна особистість, яка приваблює своєю творчістю безліч шанувальників. Артистку раніше продюсував Потап.
Також Мішель запам'яталася українцям як ведуча тревел-шоу "Орел і Решка".
Зірка намагається постійно підтримувати зв'язок із шанувальниками, тому на її сторінці у соцмережі завжди можна побачити щось цікаве.
Так, в Інстаграм-сторіс співачки з'явилося незвичайне фото, на якому Мішель Андраде позує у студії біля мікрофона та з навушниками.
Артистка одягнена в чорну майку, що облягає, а її обличчя буквально зацільоване.
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Нагадаємо, раніше Мішель презентувала пісню "Не знаю" українською мовою. Зірка була в топіці та капелюсі.
"Багато хто з вас уже чув цю пісню, і багато хто хотів її почути на цифрових платформах. Цей день настав - "Не знаю" (Flamenco version) у мережі!", - написала Мішель під відео.
Нагадаємо, Мішель Андраде похвалилася першими успіхами після відходу від Потапа
А ще Politeka писала, що Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами
Також Politeka повідомляла, що Мішель Андраде зізналася, чому пішла від Потапа, і викликала бурхливу реакцію.