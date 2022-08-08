В Інстаграмі Мішель Андрад завжди можна побачити щось цікаве

Українська співачка Мішель Андраде неймовірно талановита та багатогранна особистість, яка приваблює своєю творчістю безліч шанувальників. Артистку раніше продюсував Потап.

Також Мішель запам'яталася українцям як ведуча тревел-шоу "Орел і Решка".

Зірка намагається постійно підтримувати зв'язок із шанувальниками, тому на її сторінці у соцмережі завжди можна побачити щось цікаве.

Так, в Інстаграм-сторіс співачки з'явилося незвичайне фото, на якому Мішель Андраде позує у студії біля мікрофона та з навушниками.

Артистка одягнена в чорну майку, що облягає, а її обличчя буквально зацільоване.

Нагадаємо, раніше Мішель презентувала пісню "Не знаю" українською мовою. Зірка була в топіці та капелюсі.

"Багато хто з вас уже чув цю пісню, і багато хто хотів її почути на цифрових платформах. Цей день настав - "Не знаю" (Flamenco version) у мережі!", - написала Мішель під відео.

Нагадаємо, Мішель Андраде похвалилася першими успіхами після відходу від Потапа

А ще Politeka писала, що Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами

Також Politeka повідомляла, що Мішель Андраде зізналася, чому пішла від Потапа, і викликала бурхливу реакцію.