Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая недавно заявила, что разорвала сотрудничество с продюсерским центром Потапа, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в своем микроблоге очаровательный кадр, а в подписи к нему растрогала обращением.

На новой фотографии Мишель запечатлена в красивой локации, видимо кадр был сделан на съемках ее нового клипа. Перед камерой она появилась в светлом наряде из короткого топа и брюк, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Андраде написала: "Последние события, которые происходят в Украине – это просто ужас! Киев, Кременчуг, Харьков, Николаев, Черкассы, Северодонецк – нет слов! Нет сил! Так хочется, чтобы все закончилось как можно скорее, и мы увиделись снова в спокойной независимой Украине! Слава по всей Земле!".

Напомним, "Будьте вы прокляты": Полякова, не подбирая слов, обратилась к россиянам.

Как сообщала Politeka, "У вас же тоже есть семьи": Каминская после трагедии в Кременчуге обратилась к россиянам.

Также Politeka писала, что "Не только путин…": ведущая "1+1" Мазур призвала мир отреагировать на удар по Кременчугу.