Украинская певица Мишель Андраде невероятно талантливая и многогранная личность, которая привлекает своим творчеством множество поклонников. Артистку ранее продюсировал Потап.
Также Мишель запомнилась украинцам, как ведущая тревел-шоу "Орел и Решка".
Звезда старается постоянно поддерживать связь с поклонниками, поэтому на ее странице в соцсети всегда можно увидеть что-нибудь интересное.
Так, в Инстаграм-сторис певицы появилось необычное фото, на котором Мишель Андраде позирует в студии возле микрофона и с наушниками.
Артистка одета в черную облегающую майку, а ее лицо буквально зацеловано. Знаменитость подурачилась на камеру и высунула язык от удовольствия.
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Напомним, ранее Мишель презентовала песню "Не знаю" на украинском языке. Звезда была в топике и шляпе.
"Многие из вас уже слышали эту песню, и многие хотели ее услышать на цифровых платформах. Этот день настал – «Не знаю» (Flamenco version) в сети!", - написала Мишель под видео.
Напомним, Мишель Андраде похвасталась первыми успехами после ухода от Потапа
А еще Politeka писала, что Андраде, которая ушла от Потапа, соскучилась по концертам
Также Politeka сообщала, что Мишель Андраде призналась, почему ушла от Потапа, и вызвала бурную реакцию