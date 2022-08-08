В Инстаграме Мишель Андраде всегда можно увидеть что-нибудь интересное

Украинская певица Мишель Андраде невероятно талантливая и многогранная личность, которая привлекает своим творчеством множество поклонников. Артистку ранее продюсировал Потап.

Также Мишель запомнилась украинцам, как ведущая тревел-шоу "Орел и Решка".

Звезда старается постоянно поддерживать связь с поклонниками, поэтому на ее странице в соцсети всегда можно увидеть что-нибудь интересное.

Так, в Инстаграм-сторис певицы появилось необычное фото, на котором Мишель Андраде позирует в студии возле микрофона и с наушниками.

Артистка одета в черную облегающую майку, а ее лицо буквально зацеловано. Знаменитость подурачилась на камеру и высунула язык от удовольствия.

Напомним, ранее Мишель презентовала песню "Не знаю" на украинском языке. Звезда была в топике и шляпе.

"Многие из вас уже слышали эту песню, и многие хотели ее услышать на цифровых платформах. Этот день настал – «Не знаю» (Flamenco version) в сети!", - написала Мишель под видео.

Напомним, Мишель Андраде похвасталась первыми успехами после ухода от Потапа

А еще Politeka писала, что Андраде, которая ушла от Потапа, соскучилась по концертам

Также Politeka сообщала, что Мишель Андраде призналась, почему ушла от Потапа, и вызвала бурную реакцию