Так же поступил и экс-солист "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив).

Мишель Андраде, известная украинская певица с боливийским корнями и звезда проекта "Орел и Решка", ушла из продюсерского центра Алексея Потапенко (Потапа) и его экс-супруги Ирины Горовой. На своей странице в Instagram артистка сообщила, что произошло, и показала яркие совместные кадры.

"6 лет крутого сотрудничества с MOЗGI Entertainment. Ира и Потап, я приехала к вам очень маленькая, зеленая, и не знала, как все устроено. Вы мне открыли самые крутые секреты и подарили незабываемый и неповторимый опыт! Но я чувствую, что именно сейчас могу продолжить свой путь самостоятельно и выпрямить свои крылья и лететь высоко и далеко!", — признается Андраде.

Мишель также добавила, что работать с такой командой было ее мечтой и она очень благодарна всем, кто в нее верил.

"Я буду вам благодарна всегда за все, что с нами было, и буду чувствовать вас рядом. Вы тоже меняетесь и я поддерживаю ваши изменения", - подчеркнула артистка

"Как же сильно любим! Это были невероятные времена", - написала в комментариях дочь Ирины Горовой и подруга Мишель Наташа Горовая.

Украинцы по-разному относятся к таким изменениям в жизни артистки:

"Ну наконец-то!!! Война показала кто есть кто и действительно пора удаляться от зашкварного испанского дяди Леши.Он сам избрал свою дальнейшую судьбу. А ты-- настоящая Украиночка со светлой душой, которую не может испачкать никакой шоубиз";

"Ого, и Мишелька тоже в самостоятельную карьеру. Время покажет, но молодец";

"Мишель, ты необыкновенная красавица, у тебя чарующий голос и улыбка, мы все верим в тебя и всегда поддержим. Удачи тебе никогда не сдавайся и иди только в перед , у тебя все обязательно получиться".

Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан показала, с кем веселится теперь без Заливако.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина рассказала о важных изменениях в жизни.

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