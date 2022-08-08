Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка стала дружиною головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна, продовжує свою подорож країнами. Дівчина активно розповідає, як відпочиває з дитиною у кожній країні у рамках відпочинку.
Цього разу Квіткова вирушила до Анталії (Туреччина), що на узбережжі Середземного моря. Блогерша записала кілька "сториз" у Instagram.
Для відпочинку з дитиною Даша обрала готель із аквапарком. Вона зізналася, що наявність великої дитячої зони – головне для неї. Однорічний Лев дуже швидко йде на контакти з іншими дітьми і вже за п'ять хвилин вони весело грали всім разом.
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Після того, як маленький Лев нарізав, він моментально заснув прямо у мами на руках. Даша показала милий кадр, зроблений у номері готелю.
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