Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка стала дружиною головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна, продовжує свою подорож країнами. Дівчина активно розповідає, як відпочиває з дитиною у кожній країні у рамках відпочинку.

Цього разу Квіткова вирушила до Анталії (Туреччина), що на узбережжі Середземного моря. Блогерша записала кілька "сториз" у Instagram.

Для відпочинку з дитиною Даша обрала готель із аквапарком. Вона зізналася, що наявність великої дитячої зони – головне для неї. Однорічний Лев дуже швидко йде на контакти з іншими дітьми і вже за п'ять хвилин вони весело грали всім разом.

Після того, як маленький Лев нарізав, він моментально заснув прямо у мами на руках. Даша показала милий кадр, зроблений у номері готелю.

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