Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая стала женой главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина, продолжает свое путешествие по странам. Девушка активно рассказывает, как отдыхает с ребенком в каждой стране в рамках отдыха.
В этот раз Квиткова отправилась в Анталию (Турция), что на побережье Средиземного моря. Блогерша записала несколько "сториз" в Instagram.
Для отдыха с ребенком Даша выбрала отель с аквапарком. Она призналась, что наличие большой детской зоны – это главное для нее. Годовалый Лев очень быстро идет на контакты с другими детьми и уже через пять минут они весело играли всем вместе.
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После того, как малыш нарезвился, он моментально уснул прямо у мамы на руках. Даша показала милый кадр, сделанный в номере отеля.
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