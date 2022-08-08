Як повідомляє Politeka.net, молода дружина відомого українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка у червні стала мамою хлопчика Михайла, відкрила власний бренд дитячого одягу. Щаслива мама бере сина з собою в офісі. На своїй сторінці в Інстаграм вона показала, як малюк відволікає її від робочого процесу.
Хлопчик побував у мами на роботі і встиг побешкетувати. Так, Катерина Репяхова показала, як маленький Михайло рухав туди-сюди металевий стільчик. Внаслідок цього неприємний звук заважав їй працювати. На щастя малюк знайшов собі нову забаву - він грав із залишками картону від пакувального паперу.
"Дивіться, хто прийшов до мами на роботу... Навіщо машинка, коли є такі цікаві штуки..." - підписала милі кадри молода мама.
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Як повідомила Катерина Репяхова , її справа вже потихеньку рухається, і це не може не тішити. В останні тижні вона займалася вибором тканин, шукала фахівців і навіть орендувала приміщення для офісу біля свого будинку.
А Віктор Павлик, у свою чергу, дуже підтримує дружину фізично та морально, а може й фінансово.
Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.
Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.