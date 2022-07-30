Як повідомляє Politeka.net , молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова заради популярності показує безліч моментів зі свого життя. При цьому Віктор не так активно веде соціальні мережі та не влаштовує публічних конфліктів.

Його ж чергова дружина віддає перевагу піару на сімейних сварках і судових розглядах. Останнє вона влаштувала із попередньою дружиною Віктора через затяжний конфлікт. Нещодавно стало відомо, що їй навіть удалося виграти суд, який вона ініціювала після чергової сварки.

Скандал між Катериною Репяховою та Ларисою Созаєвою розгорівся наприкінці 2021 року. Все почалося із квартири. Після цього дівчина заявила, що її роботу блогера намагаються знищити, а з нею відмовляються працювати рекламодавці через атаку ботів. Вона натякнула на Ларису.

А після того, як Лариса відреагувала на наклеп і обізвала Репяхову "нахабною і холоднокровною тварюкою" і попросила дати їй спокій, Катерина влаштувала суд. Вона вимагала моральної компенсації. Примітно, що раніше, коли загинув син Лариси та Віктора, Репяхова активно міркувала на цю тему та заявляла «як важко виходити у сторіс і чи можна веселитися».

Лариса ж і тоді попросила дати їй спокій і не чіпати померлого сина.

Наразі вже відомо, суд Репяхова виграла і всіляко хвалиться своєю перемогою в Інстаграм.

"Катерина хотіла справедливості" – заявила її адвокат після перемоги.

Нагадаємо, що молоду дружину Павлика зачепило просте запитання, Катя різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Віктора Павлика прокоментувала тему розлучення із чоловіком.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика згадала батька, який їй погрожував.