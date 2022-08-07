Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова всячески рассказывает в Инстаграм о своей жизни. Чтобы привлечь внимания, Катерина делится самой разной информацией, а сейчас увлечена открытием своего магазина.

Не обходится без неловких или неудобных моментов. Во время поездки с мужем с ними приключилась неприятность, о чем Катерина также сразу рассказала.

«Я в шоке. Подпер нас какой-то чувак и ушел… Виктор Павлик пытался выехать, не получилось. Они рыбку покупали в магазине…. А мы с ребенком ждали пока они купят, при этом, что дальше есть места! Ждали минут 20, а Мише спать!» - пожаловалась Катерина.

Также Репяхова показала, как Виктор Павлик пришел к ней на работу с маленькой коробочкой. "Муж сделал подарок прямо мне в офис", - сообщила она с гордостью и благодарностью.

Уже в офисе она распечатала ее и внутри оказалось зарядное устройство, которое будет служить для Кати теперь.

Напомним, что молодую жену Павлика зацепил простой вопрос, Катя резко ответила.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика прокомментировала тему развода с супругом.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика вспомнила об отце, который ей угрожал.