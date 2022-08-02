Віктор Павлика та Катерина Репяхова одружилися у травні 2020 року. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло.

Як повідомляє Politeka.net, молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова вирішила зайнятися власним бізнесом. У цей знаменний і важливий для неї день чоловік вирішив порадувати її та влаштував сюрприз. Милими кадрами вона поділилася в Інстаграм.

Зокрема, Катерина Репяхова показала, як Віктор Павлік прийшов до неї на роботу із маленькою коробочкою. "Чоловік зробив подарунок прямо мені в офіс", - повідомила вона з гордістю та вдячністю.

Вже в офісі вона роздрукувала її і всередині виявився зарядний пристрій, який служитиме для Каті тепер.

Крім того, вона показала і другий подарунок від чоловіка – букет троянд. Так, Катерина Репяхова виставила на своїй сторінці в Instagram фотографію, де вона стоїть у білому костюмі, а в її руках величезний букет квітів. При цьому вона залишила підпис з милим емодзі: "Спасибі коханий".

Варто зазначити, що дружина Віктора Павлика започаткувала власний бренд дитячого одягу. Вона готує до продажу речі власного виробництва, підбирає тканини та узгоджує моделі.

Віктор Павлика та Катерина Репяхова одружилися у травні 2020 року. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло.

Нагадаємо, що молоду дружину Павлика зачепило просте питання, Катя різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Віктора Павлика прокоментувала тему розлучення з чоловіком.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика згадала про батька, який їй погрожував.