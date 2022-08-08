Как сообщает Politeka.net, молодая супруга известного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая в июне стала мамой мальчика Михаила, открыла собственный бренд детской одежды. Счастливая мама берет сына с собой в офис. На своей странице в Инстаграм она показала, как малыш отвлекает ее от рабочего процесса.
Мальчик побывал у мамы не работе и успел подебоширить. Так, Екатерина Репяхова показала, как маленький Михаил двигал туда-сюда металлический стульчик. В результате этого неприятный звук мешал ей работать. К счастью малыш нашел себе новую забаву - он игрался с остатками картона от упаковочной бумаги.
"Смотрите, кто пришел к маме на работу... Зачем машинка, когда есть такие интересные штуки...", - подписала милые кадры молодая мама.
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Как сообщила Екатерина Репяхова, ее дело уже потихоньку движется, и это не может не радовать. В последние недели она занималась выбором тканей, искала специалистов и даже арендовала помещения для офиса прямо возле своего дома.
А Виктор Павлик, в свою очередь, очень поддерживает супругу физически и морально, а может и финансово.
Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.