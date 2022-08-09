Відома співачка поділилася гарячими фото з відомим красенем, на яких вони виглядають як закохана пара.

Популярна українська співачка та колишня підопічна Монатика Ліда Лі, яка брала участь у "Танцях зі зірками", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала знімки з благодійного вечора, де виступала з відомим красенем Дімою Каднаєм.

Відомо, що ці двоє познайомилися та зблизилися саме під час участі у "Танцях із зірками". Після проекту Ліда та Дмитро не раз разом співали та танцювали. Тепер дівчина показала кадри з ще одного їхнього спільного виступу. І треба сказати, вони у парі виглядають дуже гармонійно та пристрасно.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Фотоспогади з благодійного вечора "Музика війни". Дякую організаторам, гостям та артистам! Нам усім разом вдалося зробити велику справу та зібрати необхідну суму, адже музика та добрі наміри – це непереможна комбінація!".

У шанувальники тут же почали коментувати нові фото зірки: "Красуня", "Дякую за віру та підтримку!" Молодці! І це точно, коли добрі наміри та чудова музика єдині! Ми переможемо обов'язково! Слава Україні", "Вогонь", "Люблю тебе", "Красива".

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