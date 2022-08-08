Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та ведуча Оля Цибульська поділилася з підписниками щемливим віршем, який написала та прочитала сама.

Такий ролик неабияк порадував шанувальників Олі Цибульської, захоплення вони висловлюють у коментарях під постом в Інстаграм .

Оля написала такі рядки: " Навчи читати книгу цю з кінця. ⠀

З тих місць, де зовсім не чекаєш лиха. ⠀

Ми вдома, стіл, фіранка, два стільця⠀

Навшпиньки щастя ходить поруч тихо. ⠀

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Гортай сторінки так, щоби без втрат. ⠀

Щоб люди, стіни, мрії - залишались.⠀

Щоб нерви не струною, як канат⠀

Щоб ми кохалися, а не ховались. ⠀

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Давай знайдемо разом той абзац, ⠀

Де літер п’ять змінили жанр книги. ⠀

Послухай тільки як звучить: в і й н а⠀

Не плач. Все, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо.⠀

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Я відчуваю як тобі щемить ⠀

Як страх бере усе єство в оренду ⠀

Пусти свій біль. Хай ріже, хай кипить.⠀

Хай перетворить радість на легенду. ⠀

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І, впавши з криком каменем на дно ⠀

Співай впівголос, щоб приспати лихо. ⠀

Щоб стіл, фіранка, вдома вся рідня.⠀

Навшпиньки щастя ходить поруч. Тихо".⠀

Українці розсипалися в компліментах і зазначили, що вірш їх дуже зворушив: "На хвилинку завмерла, дуже чуттєво вийшло", "О, це так зворушливо!", "В саме серце!", "Дуже відгукнулося... Знову болить".

Комплімент для доньки залишила і мама Олі Цибульської: "Моя дитина талановита мега щиро справжньо чисто. Радості щастя приємного щему".

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.