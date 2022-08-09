Известная певица поделилась горячими фото с известным красавчиком, на которых они выглядят, как влюбленная пара.

Популярная украинская певица и бывшая подопечная Монатика Лида Ли, которая принимала участие в "Танцях з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила снимки с благотворительного вечера, где выступала с известным красавцем Димой Каднаем.

Известно, что эти двое познакомились и сблизились именно во время участия в "Танцях з зірками". После проекта Лида и Дмитрий не раз вместе пели и танцевали. Теперь же девушка показала кадры с еще одного их совместного выступления. И надо сказать, они в паре выглядят очень гармонично и страстно.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Фотовоспоминания с благотворительного вечера "Музыка войны". Спасибо организаторам, гостям и артистам! Нам всем вместе удалось сделать большое дело и собрать необходимую сумму, ведь музыка и благие намерения – это непобедимая комбинация!".

В поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды: "Красотка", "Спасибо за веру и поддержку! "Молодцы! И это точно, когда благие намерения и замечательная музыка едины! Мы победим обязательно! Слава Украине", "Огонь", "Обожаю", "Люблю тебя", "Красивая".

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