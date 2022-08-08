Як пише Politeka.net , українська актриса Ксенія Мішина перебуває у постійному контакті з шанувальниками і робить це в основному за допомогою соціальних мереж. Зірка радує новими фото та відео, розповідаючи, що цікавого відбувається у її житті. На цей раз Ксенія поділилася гарною новиною: вона вперше виспалася за довгий час, тому що ніч пройшла без сигналів повітряної тривоги.
Вранці артистка записала кілька "сториз" у Instagram, лежачи у ліжку. Мав бадьорий вигляд.
"Доброго ранку! Нарешті… Вгадайте, що сьогодні сталося вночі?», - звернулася вона до шанувальників.
Відповідь не за
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ставив на себе довго чекати, фанати одразу відгадали, в чому справа.
«Ох цей солодкий сон без тривог. До речі, у моєму житті було багато різних історій зі сном та без», - розповіла Ксенія Мішина.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу.