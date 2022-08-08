Героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала постільне фото та розповіла, як пройшла її ніч

Як пише Politeka.net , українська актриса Ксенія Мішина перебуває у постійному контакті з шанувальниками і робить це в основному за допомогою соціальних мереж. Зірка радує новими фото та відео, розповідаючи, що цікавого відбувається у її житті. На цей раз Ксенія поділилася гарною новиною: вона вперше виспалася за довгий час, тому що ніч пройшла без сигналів повітряної тривоги.

Вранці артистка записала кілька "сториз" у Instagram, лежачи у ліжку. Мав бадьорий вигляд.

"Доброго ранку! Нарешті… Вгадайте, що сьогодні сталося вночі?», - звернулася вона до шанувальників.

Відповідь не за

ставив на себе довго чекати, фанати одразу відгадали, в чому справа.

«Ох цей солодкий сон без тривог. До речі, у моєму житті було багато різних історій зі сном та без», - розповіла Ксенія Мішина.

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Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.

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