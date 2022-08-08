З початку широкомасштабного вторгнення росіян лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук на передовій підтримує українських бійців. Невеликі концерти іноді проводять прямо у бліндажах під час обстрілів. Між поїздками до гарячих точок відомий український музикант влаштовує благодійні концерти в Європі.
Так, у себе в Інстаграмі Святослав Вакарчук показав захоплююче відео, зроблене під час виступу в іспанському місті Марбелья.
На кадрах видно, що під час концерту Океан Ельзи панувала просто космічна енергетика в залі.
"Так виглядають українські хвилі в Марбельї", - коротко підписав відео співак.
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Користувачі мережі захопилися побаченим.
«Дякую, це було незабутньо»,
«Наш Вакарчук неймовірний і найкращий»,
«Як завжди – космічна енергетика»,
«Українець, вірний своїй батьківщині, який несе світові голос правди»,
«Чекаємо на перемогу, щоб у кожному місті України були такі хвилі»,
«Дуже потужний виступ»,
"Круто, хочу в цю ауру", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Святослав Вакарчук показав, як має виглядати справжній український герой.
Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океану Ельзи" зворушив кадрами у лікарні.
Також Politeka писала, що Святослав Вакарчук з "Океану Ельзи" похвалився "подарунком" від Ілона Маска .