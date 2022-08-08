Ганна Трінчер вважає, що у неї з'явилася залежність

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер перебуває у постійному контакті з шанувальниками і робить це в основному за допомогою соціальної мережі Інстаграм. Дівчина докладно розповідає про сімейні сварки, конфлікти та проблеми, говорить про свою пластику та про догляд за шкірою.

На цей раз Трінчер вирішила показати свої нові татуювання. Після походу в тату-салон на тілі блогерки з'явився не один, а три малюнки.

Перше татуювання набите між грудями, друге - на стегні і третє у вигляді маленьких сердець на двох ногах.

Ганна зізналася, що всього на її тілі красується десять різних тату.

«Вже 9 татуювань🙈 Здається, це вже залежність ❤️ Яка вам сподобалися найбільше? 1/2/3? », – запитала Трінчер своїх фанатів.

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