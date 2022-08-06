Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая несколько месяцев назад стала невестой блогера Александра Волошина, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась невероятными кадрами с экстремальной фотосессии.

Как оказалось, Анна и Александр устроили необычную съемку под водой, и судя по снимкам, получилось просто замечательно. Перед камерой певица позирует в узком красном купальнике, а на некоторых кадрах еще и с накидкой. Жених артистки позирует в темных штанах. Выглядят эти фото просто потрясающе, похоже, пара здорово потрудилась, чтобы задержать дыхание и еще и позировать фотографу.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Ну это просто разрыв сердечка. Спасибо, любимый, за столь невероятные эмоции. Какая больше всего понравилась?". Поклонники тут же принялись комментировать новые снимки артистки с ее возлюбленным: "Не хватает слов", "Невероятно", "Шикарные фото", "Вау, очень крутая фотосессия", "Нереально красивые", "Красота", "Очень красиво", "Какие хорошие фотки", "Шикарные", "Это очень красиво", "Как красиво", "Идеальные", "Это очень классно".

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