Популярная украинская певица и жены Потапа Настя Каменских, который с начала войны переехала жить за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, на днях артистка презентовала украинцам новый клип на трогательную песню "Коли мине війна", в котором появилась в необычной внешности. А теперь еще и кадры со съемок показала, на которых позирует в образе из этого клипа.

Как видно, на фотографиях Настя запечатлена в локации из клипа, и в этом же необычном образе. На ней белый прозрачный наряд из тонкого кружева, под которым видно белый топ. Волосы певицы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж, она с грустью смотрит в объектив.

В подписи к публикации Каменских написала: "Будешь ты любить меня, когда пройдет война". В этих словах – не сомнения, а уверенность. Ибо настоящая любовь способна на все". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Буду, и сейчас люблю", "Такая красивая", "Как красива", "Песня крутая", "Очень красивая песня", "Какая чувственная песня", "Красавица", "Очень хороший клип. Очень чувственное исполнение. Спасибо", "Невероятная красавица", "Какая красивая", "Красотка", "Какая красивая", "Когда наступит наша победа! Благослови нас, Господи!".

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