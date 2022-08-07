Анна показала, есть ли у нее недостатки и проблемы с кожей.

Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер старается привлечь внимание к себе всеми доступными способами. Девушка рассказывает о семейных ссорах, конфликтах и проблемах, говорит о своей пластике и об уходе за кожей.

В этот раз Анна показала, какие последствия бывают после бурных гуляний, веселья и вечеринки с возлюбленным.

«Появились высыпания после др. Всегда для вас снимаю сторис без масок. Привыкла и полюбила себя без макияжа. Достала своих спасателей. Просто чудо-средство, которое спасло мою спину и спасает проблемные участки» - говорит Анна.

Ранее Анна рассказала, как записалась на курс похудения, ходит на борьбу и занимается дополнительными тренировками.

«За эти дни празднования чувствую, что немного набрала воды в теле. Но это все равно ничего, ведь я больше чувствую, что постепенно прихожу к своей идеальной форме и мне все больше и больше начинает нравиться мое тело. Еще немного и я…» - говорит Анна в ролике, на котором показала первые перемены.

Напомним, "Это очень красиво": Тринчер с женихом устроила экстремальную фотосессию под водой.

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