Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер старается привлечь внимание к себе всеми доступными способами. Девушка рассказывает о семейных ссорах, конфликтах и проблемах, говорит о своей пластике и об уходе за кожей.
В этот раз Анна показала, какие последствия бывают после бурных гуляний, веселья и вечеринки с возлюбленным.
«Появились высыпания после др. Всегда для вас снимаю сторис без масок. Привыкла и полюбила себя без макияжа. Достала своих спасателей. Просто чудо-средство, которое спасло мою спину и спасает проблемные участки» - говорит Анна.
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Ранее Анна рассказала, как записалась на курс похудения, ходит на борьбу и занимается дополнительными тренировками.
«За эти дни празднования чувствую, что немного набрала воды в теле. Но это все равно ничего, ведь я больше чувствую, что постепенно прихожу к своей идеальной форме и мне все больше и больше начинает нравиться мое тело. Еще немного и я…» - говорит Анна в ролике, на котором показала первые перемены.
Напомним, "Это очень красиво": Тринчер с женихом устроила экстремальную фотосессию под водой.
Как сообщала Politeka, "Любовь способна на все": Каменских в тонком кружеве показала новую себя, фото.
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