Анна Тринчер считает, что у нее появилась зависимость

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер находится в постоянном контакте с поклонниками и делает это в основном с помощью социальной сети Инстаграм. Девушка подробно рассказывает о семейных ссорах, конфликтах и проблемах, говорит о своей пластике и об уходе за кожей.

В этот раз Тринчер решила показать свои новые татуировки. После похода в тату-салон на теле блогерши появился не один, а целых три рисунка.

Первая татуировка набита между груди, вторая – на бедре и третья в виде маленьких сердечек на двух ногах.

Анна призналась, что всего на ее теле красуется десять разных тату.

«Уже 9 татуировок🙈 Кажется, это уже зависимость ❤️ Какая вам понравились больше всего? 1/2/3?», - спросила Тринчер своих фанатов.

Напомним, "Это очень красиво": Тринчер с женихом устроила экстремальную фотосессию под водой.

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