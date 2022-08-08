Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків пішла від Володимира Дантеса до свого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала у сторіс кумедне звернення до шанувальників, у якому подякувала всім за реакцію її нову пісню.
Як відомо, якийсь час тому Надя оголосила конкурс на адаптацію її хіта "Різнокольорова" українською мовою. А днями артистка представила цю адаптацію – цей же хіт рідною мовою. Схоже, шанувальники на ура сприйняли перероблений трек і засипали співачку своїми роликами на цю пісню в соцмережі.
У своєму зверненні Дорофєєва подякувала українцям за ці реакції: "Друзі, хочу всім подякувати за активність. Бачу ваші відео та реакції на пісню "Різнокольорова", і прошу – знімайте ще!".
Зазначимо, що раніше в коментарях користувачі нахвалювали новий український хіт Наді: "Як же мені сподобалася пісня українською, вона стала такою чутливою, що просто в душу, покайфував", "Ну, слухай Надя, це вогонь. Набагато краще звучить українською" , "З прем'єрою! Це вже другий трек випущений за час війни. Спасибі Наді, що вона не зупинятиметься і йде далі навіть у такий скрутний час", "Слухаю пісню, і отримую кайф, це так душевно, українською все звучить чудово".
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Не тільки по Антонівському: ЗСУ вдарили відразу по кільком мостам та базам, окупанти у розпачі
"Досі було навпаки": у Європі розповіли, як змінюється хід війни, у росіян великі проблеми
Переможниця "Холостяка" Богдан прикрилася одним рушником, здивувавши виглядом: "Ранок..."
Трінчер ледь прикрила форми і похвалилася результатами схуднення: "Приходжу до своєї ідеальної"
Нагадаємо, Щаслива "Холостячка" Мишина дозволила заглянути до себе в ліжко, зробивши зізнання: "Ох, цей солодкий...".
Як повідомляла Politeka, Цибульська виплеснула на українців свої емоції в душевному вірші: "О, це так зворушливо!".
Також Politeka писала, що "Які ж ви тупі...": улюблениця Вакарчука Соловій повідомила про неприємності у розпал концерту, кадри.