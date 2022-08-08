Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків пішла від Володимира Дантеса до свого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала у сторіс кумедне звернення до шанувальників, у якому подякувала всім за реакцію її нову пісню.

Як відомо, якийсь час тому Надя оголосила конкурс на адаптацію її хіта "Різнокольорова" українською мовою. А днями артистка представила цю адаптацію – цей же хіт рідною мовою. Схоже, шанувальники на ура сприйняли перероблений трек і засипали співачку своїми роликами на цю пісню в соцмережі.

У своєму зверненні Дорофєєва подякувала українцям за ці реакції: "Друзі, хочу всім подякувати за активність. Бачу ваші відео та реакції на пісню "Різнокольорова", і прошу – знімайте ще!".

Зазначимо, що раніше в коментарях користувачі нахвалювали новий український хіт Наді: "Як же мені сподобалася пісня українською, вона стала такою чутливою, що просто в душу, покайфував", "Ну, слухай Надя, це вогонь. Набагато краще звучить українською" , "З прем'єрою! Це вже другий трек випущений за час війни. Спасибі Наді, що вона не зупинятиметься і йде далі навіть у такий скрутний час", "Слухаю пісню, і отримую кайф, це так душевно, українською все звучить чудово".

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