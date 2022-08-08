Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений ушла от Владимира Дантеса к своему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала в сторис забавное обращение к поклонникам, в котором поблагодарила всех за реакции на ее новую песню.

Как известно, некоторое время назад Надя объявила конкурс на адаптацию ее хита "Разноцветная" на украинский язык. А на днях артистка представила эту адаптацию – этот же хит на родном языке. Похоже, поклонники на ура восприняли переделанный трек, и засыпали певицу своими роликами на эту песню в соцсети.

В своем обращении Дорофеева поблагодарила украинцев за эти реакции: "Друзья, хочу всех поблагодарить за активность. Вижу ваши видео и реакции на песню "Разноцветная", и прошу – снимайте еще!".

Отметим, что ранее в комментариях пользователи нахваливали новый украинский хит Нади: "Как же мне понравилась песня на украинском, она стала такой чувствительной, что прямо в душу, покайфовал", "Ну, слушай Надя, это огонь. Гораздо лучше звучит на украинском", "С премьерой! Это уже второй трек выпущен за время войны. Спасибо Наде, что она не останавливаться и идёт дальше даже в такое трудное время", "Слушаю песню, и получаю кайф, это так душевно, на украинском все звучит отлично".

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