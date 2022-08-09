Як передає Politeka.net , українська співачка Злата Огневич підтримує українців та ЗСУ своєю творчістю. Наприкінці минулого місяця артистка випустила нову пісню, яка отримала назву "Світло". Її Злата присвятила всім співробітникам ДСНС.

Наразі Огневич активно займається просуванням своєї кар'єри.

У себе в Інстаграм зірка зацікавила новиною, показавши перші кадри з репетиції.

«Все тече і змінюється, але музика зі мною завжди 🎧 PS Київ, скоро почуємося))) Будуть новини », - написала вона.

"З музикою все терпимо, хоч тижня ... може змінити світ на краще, може зробити його краще, зцілити світ ~ Для тебе і для мене, і для всього людства",

"Люблю всім серцем і обіймаю всією душею❤️🙌🥰🤗",

"Судячи з напису на футболці, у Злати все 🔥",

"Ваша музика завжди зі мною",

"Музика це наше життя, вона завжди наповнює душу чимось світлим, красивим, теплим, тим, що так потрібно для нашої душі… ваша музика і ваш це окремий вид мистецтва, готова слухати вас цілу вічність! , музика теж завжди зі мною, особливо ваша музика ❤️‍🩹З вами та вашою музикою навіть легше на душі", - коментують фанати.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії українських красенів похвалилася досягненням

А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.