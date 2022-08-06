Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно презентовала поклонникам свой новый проект "Світло", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз в микроблоге артистки появилась запись со страницы украинских спасателей. Как оказалось, это кадры с награждения певицы от службы ДСНС.

На фотографиях можно увидеть, как Злата получала самую высокую награду от украинских спасателей. Как оказалось, получила она ее за свою песню "Світло", освященную работе украинских спасателей.

"Наша Злата. Ровно неделю назад мы впервые увидели и услышали "Свет" – трогательное и жизнеутверждающее посвящение героической работе украинских спасателей. Сегодня же Глава ГСЧС Сергей Крук лично поблагодарил @zlata.ognevich за эту песню и вручил ей высшее отличие Службы – нагрудный знак "Знак почета". Свет победит тьму, а Украина – жестокого и коварного врага. Верим, что так будет. Поблагодарить и поздравить можно в комментариях на странице Златы на YouTube", - говорится в сообщении.

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