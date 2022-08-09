Как передает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич, поддерживает украинцев и ВСУ своим творчеством. В конце прошлого месяца артистка выпустила новую песню, которая получила название "Світло". Ее Злата посвятила всем сотрудникам ГСЧС.

Сейчас Огневич активно занимается продвижением своей карьеры.

У себя в Инстаграм звезда заинтриговала новостью, показав первые кадры из репетиции.

«Все течет и меняется, но музыка со мной всегда 🎧 P.S. Киев, скоро услышимся ))) Будут новости», - написала она.

"С музыкой все терпимо, хоть недели… может изменить мир к лучшему, может сделать его лучше, исцелить мир~ Для тебя и для меня, и для всего человечества",

"Люблю всем сердцем и обнимаю всей душой❤️🙌🥰🤗",

"Судя по надписи на футболке, у Златы все 🔥",

"Ваша музыка всегда со мной",

"Музыка это наша жизнь, она всегда наполняет душу чем-то светлым, красивым, теплым, тем, что так нужно для нашей души… ваша музыка и ваш это отдельный вид искусства, готова слушать вас целую вечность 🥺❤️ Обожаю всем сердцем, люблю безгранично, музыка тоже всегда со мной, особенно ваша музыка ❤️‍🩹С вами и вашей музыкой даже легче на душе", - комментируют фанаты.

Напомним, "Холостячка" Огневич в компании украинских красавцев похвасталась достижением

А еще Politeka сообщала, что Злата Огневич неожиданно получила самую высокую награду от спасателей

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич высказалась, что думает об украинских защитниках теперь