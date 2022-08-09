Дружина українського ведучого Володимира Остапчука Христина Остапчук показала в Instagram, що виглядає чудово без косметики.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, вирушила у довгоочікувану відпустку Європою. Вона встигла побувати у Портофіно – рибальському містечку на узбережжі Італії.

Тепер вона попрямувала до італійського міста Бра і показала на своїй сторінці в Інстаграм домашній образ без жодної мішури.

Зокрема вона опублікувала фото в облягаючих шортах бежевого кольору з високою посадкою та довгою світлою футболкою-оверсайзом. Таке вбрання вигідно підкреслило її природну красу, зробивши водночас милою та "домашньою".

Ніякого макіяжу та укладання, лише недбалий пучок на маківці красномовно продемонтували, що Христина Горняк виглядає просто чудово без косметики. Вона повідомила підписникам, що поки її подруга готує сніданок, у неї з'явилося небагато часу, щоб вийти з номера та купити каву.

Варто зазначити, що Христина Горняк вийшла заміж за Володимира Остапчука 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. За час урочистості наречена змінила три вбрання. У січні 2021 року Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.

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