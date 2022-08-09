Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, отправилась в долгожданный отпуск по Европе. Она успела побывать в Портофино - рыбацком городке на побережье Италии.
Теперь она направилась в итальянский город Бра и показала на своей странице в Инстаграм домашний образ без всякой мишуры.
В частности она опубликовала фото в облегающих шортах бежевого цвета с высокой посадкой и длинной светлой футболке-оверсайз. Такой наряд выгодно подчеркнул ее природную красоту, сделав в то же время милой и "домашней".
Никакого макияжа и укладки, только небрежный пучок на макушке красноречиво продемонтрировали, что Кристина Горняк выглядит просто превосходно без косметики. Она сообщила подписчикам, что пока ее подруга готовит завтрак, у нее появилось немного времени для того, чтобы выйти из номера и купить кофе.
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Стоит отметить, что Кристина Горняк вышла замуж за Владимира Остапчука 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.