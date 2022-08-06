Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український ведучий та зірка шоу "Маска". Знаменитість кілька років тому одружився з красунею Кристиною. Дружина Володимира також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим.
А цього разу Христина показала фігуру у спортивному костюмі.
"Подруги розійшлися у справах, а я піду...", - написала Христина.
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"Думали займатися спортом? ні, я не така ідеальна...", - продовжила дружина Володимира.
"Тиша + кава. Зараз я хочу максимально насолодитися моментом без сирени, без страху, та спокоєм. Тому я вирішила просто посидіти і подумати над тим, як змінилося все в нашому житті, що і як бути далі, та як бути максимально корисною для себе" та для захисників", - зазначила Гірник.
"Спортом я не займаюся зараз, але це не заважає мені мати ці улюблені костюми у всіх кольорах", - додала блогерка.
"Люблю ці топи. Люблю ці костюми. Маю у всіх майже кольорах. Класно і на спорт і в місто з сорочкою. Тіло дихає в них", - написала Крістіна.
Нагадаємо, дружина Остапчука показала стрункі вигини у сукні з пікантними вставками.
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