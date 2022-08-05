Як пише Politeka.net, друга дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука, раніше провідного шоу "Маска" та "Співають всі", Крістіна Гірняк знову вирішила поїхати подалі від війни та обстрілів. Вона взяла невелику відпустку на роботі та поїхала до столиці Словаччини, Братислави.
На своїй сторінці в Instagram Христина показала, як починається її ранок у Європі без чоловіка.
Дівчина прокинулася, налила склянку холодної води та підійшла до вікна, щоб помилуватися найкрасивішим краєвидом європейської столиці.
На ній була одягнена легка біла піжамка з рюшами, що складається з шортиків та ліфа.
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Дружина Остапчука не забула похвалитися стрункими ногами та осиною талією.
Раніше Гірняк уже їздила до Братислави на уїк-енд. Тоді компанію їй складали три подруги.
Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним чином у сукні стилю для білизни.
Як повідомляла Politeka, Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає.
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