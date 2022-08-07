Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка одружена з красунею Кристиною, з якою офіційно оформив відносини у 2020 році. Наразі пара активно будує свій маєток під Києвом, незважаючи на військові дії. А нещодавно Крістіна вирушила відпочивати на кілька днів до Європи до подружок, щоби не чути сирени. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу дружина Остапчука показала, як проводить час на узбережжі Італії.

"Я знайшла своє кохання в Портофіно…", - написала Христина в публікації.

Фанати поставили трохи більше тисячі лайків та написали коментарі:

"Так красиво", "Люблю".

Повідомлялося, що дружина Остапчука показала як релаксує з кавою.

"Тиша + кава. Зараз я хочу максимально насолодитися моментом без сирени, без страху, та спокоєм. Тому я вирішила просто посидіти і подумати над тим, як змінилося все в нашому житті, що і як бути далі, та як бути максимально корисною для себе" та для захисників", - зазначила Гірник.

Нагадаємо, дружина Остапчука розповіла про ганебну поведінку "добрих росіян" у Мілані перед українцями.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука у невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці .

Також Politeka писала, що дружина Остапчука показала стрункі вигини у сукні з пікантними вставками



